Guardia Costiera al lavoro nel Salento, weekend di San Lorenzo all’insegna della sicurezza in mare

Durante l’ultimo fine settimana, coinciso con le festività di San Lorenzo, il litorale salentino ha visto una massiccia affluenza di turisti. Per garantire la sicurezza di tutti, i militari della Guardia Costiera degli uffici del Circondario marittimo di Gallipoli sono stati impegnati in un’intensa attività di controllo e soccorso. L’operazione, che si è concentrata nella fascia costiera tra Porto Cesareo e Santa Maria di Leuca, rientra nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mare e laghi sicuri 2025”.

L’attività di vigilanza si è svolta sia via mare, con l’utilizzo di 6 unità navali, sia via terra. I militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli e degli Uffici Locali Marittimi di Torre Cesarea, Torre San Giovanni d’Ugento e Santa Maria di Leuca hanno effettuato numerosi controlli per verificare il rispetto delle normative vigenti, in particolare dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia e dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

L’esito di questi controlli è stato l’elevazione di ben 35 sanzioni amministrative, per un totale di circa 10mila euro. Le violazioni più frequenti hanno riguardato Navigazione in aree vietate, circa 20 sanzioni sono state elevate per l’ingresso di imbarcazioni nella fascia di mare riservata alla balneazione, delimitata dalle apposite boe; mancanza di documenti: 5 sanzioni sono state comminate a imbarcazioni prive dei prescritti documenti di sicurezza e di bordo; moto d’acqua in aree protette: 3 sanzioni sono state inflitte a chi utilizzava moto d’acqua all’interno dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, dove il transito è vietato; sistemi di diffusione sonora: multe anche per l’utilizzo di sistemi di diffusione sonora fuori dall’orario consentito; uso improprio di aree demaniali: 3 sanzioni per l’uso improprio di aree demaniali marittime portuali e mancanza di segnalazione: 2 sanzioni, del valore di 1.032 euro ciascuna, per la mancanza delle boe bianche che segnalano il limite delle acque sicure.

Parallelamente all’attività di controllo, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha coordinato numerosi interventi di soccorso e assistenza. Tra i più significativi venerdì 8 agosto è stato soccorso a un bagnante infortunatosi a Porto Selvaggio dopo un tuffo da una scogliera; domenica 10 agosto è stata una giornata particolarmente intensa che ha visto diversi interventi, tra cui il soccorso a un natante in difficoltà a 10 miglia da Santa Maria di Leuca, con una falla a bordo. Le 5 persone a bordo, tra cui 3 bambini, sono state tratte in salvo e trasbordate su un mezzo della Guardia Costiera. Un altro intervento ha riguardato l’assistenza a una donna scivolata dalla scogliera, sempre in località Porto Selvaggio e infine, nella prime ore di oggi, è stato soccorso a un minorenne tuffatosi in mare in stato di agitazione.