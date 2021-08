Spiaggia occupata abusivamente, la Guardia costiera interviene a Torre dell’Orso e Baia dei Turchi

Continuano le operazioni di controllo delle spiagge salentine che, spesso, sono interessate da episodi di abusivismo. Alle prime ore del mattino di oggi gli uomini della Guardia Costiera di San Foca di Melendugno hanno effettuato un controllo nei pressi della spiaggia libera di Torre dell’Orso dove un noleggiatore abusivo aveva occupato circa 2400 mq di demanio marittimo. Sul tratto di spiaggia, infatti, si trovavano ombrelloni e lettini.

Inoltre, nell’ambito dello stesso controllo, gli uomini della Guardia Costiera hanno accertato che i paletti porta ombrelloni erano stati installati anche su un’area dunale di 350 mq. Il noleggiatore è stato quindi deferito alla Competente Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di demanio marittimo e per aver deturpato il locale sistema dunale.

Nell’ambito della stessa attività, che rientra nell’Operazione “Mare Sicuro”, i militari dell’Ufficio Circondariale di Otranto hanno effettuato un controllo presso la spiaggia in concessione che si trova in località Baia dei Turchi del Comune di Otranto. In particolare, il concessionario della spiaggia aveva occupato abusivamente 600 mq di spiaggia libera, con ombrelloni e lettini che toglievano la spiaggia libera ai bagnanti. Il concessionario è stato quindi deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. È stato pertanto operato il sequestro di 73 lettini da spiaggia e 34 ombrelloni.

Grazie all’azione dei militari, 3.350 mq di spiaggia libera illecitamente occupata sono stati restituiti alla pubblica fruizione.