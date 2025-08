Controlli “Alto impatto”: riflettori su Lecce, Monteroni, Surbo e Calimera

Riflettori accesi su Lecce, Monteroni, Surbo e Calimera, dove gli uomini in divisa sono scesi in strada per controllare il territorio. L’attenzione dei militari si è concentrata, soprattutto, sui luoghi della movida, quelli maggiormente frequentati dai giovani, dove può verificarsi lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Lecce i controlli del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, si sono concentrati in piazzetta Santa Chiara, Convitto Palmieri e Piazzale Paul Harris. Numeri alla mano, sono stati effettuati 8 posti di controllo, grazie ai quali sono state identificate 226 persone, 52 veicoli e elevate 12 contravvenzioni al Codice della strada, 3 patenti ritirate e 4 persone controllate con etilometro.

Sono state denunciate 2 persone: una per guida sotto l’effetto di stupefacenti e una per guida sotto l’influenza di alcol. Sequestrati 1,7 gr di cocaina e 4,2 gr di hashish.

Nel corso dell’attività sono stati inoltre controllati 12 esercizi commerciali di cui: 8 a Lecce, 2 a Surbo, 2 a Monteroni.

Al netto delle verifiche, 3 ristoranti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico ed un quarto per violazione del regolamento urbano del decoro e dell’igiene.

Personale della Squadra Amministrativa della Questura di Lecce si riserva di emettere ulteriori verbali per riscontrare violazioni alla verifica della documentazione richiesta nei confronti dei suddetti ristoranti posti sotto verifica.