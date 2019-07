Controllati i locali della Città Bella: violazioni e irregolarità per 6mila euro di sanzioni

Estate, più gente sul territorio e più controlli. All’attenzione del Commissariato di Polizia di Gallipoli sono finiti gli esercizi pubblici e i circoli privati cittadini, passati sotto la lente di ingrandimento degli agenti per cercare di prevenire e reprimere situazioni di legalità diffusa. Gli accertamenti svolti negli ultimi giorni nella Città Bella, anche con l’aiuto della Polizia Locale, hanno consentito di scoprire diverse violazioni, sotto l’aspetto igienico sanitario o sulla conservazione degli alimenti somministrati al pubblico, per esempio. Tante anche le irregolarità amministrative che costeranno care ai furbetti. A conti fatti, le sanzioni amministrative si aggirano intorno ai 6.000 euro.

Nel dettaglio:

un automarket ed una pizzeria saranno sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico;

due circoli privati saranno multati perché privi del piano di autocontrollo (HACCP) e delle relative schede applicative igienico – sanitarie;

un altro circolo privato, invece, è stato sanzionato per mancata esposizione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande;

due circoli ricreativi ed una pizzeria saranno sanzionati per la mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura ;

; due attività commerciali saranno segnalate all’ASL, per violazioni in materia di igiene e corretta conservazione degli alimenti ed al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi per la destinazione ad attività commerciale.

Sono in corso accertamenti in merito alla posizione lavorativa dei dipendenti, al fine di verificare se sono in regola con le normative in materia di lavoro. I controlli hanno consentito anche di identificare 25 persone, tra cui soggetti noti alle Forze di Polizia.