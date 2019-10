Gallipoli, insospettisce i poliziotti durante i controlli: nei guai un 16enne che nascondeva la droga

È stato il fare sospettoso ad attirare l’attenzione dei poliziotti e ad incastrarlo. Nella giornata di ieri, durante un controllo antidroga nella città di Gallipoli, gli agenti della “squadra volante” del Commissariato di Polizia del comune salentino hanno, per detenzione ai fini di spaccio, un 16enne del posto.

Ad insospettire i poliziotti è stato l’atteggiamento del giovane che, in effetti, aveva qualcosa da nascondere. E l’intuito degli uomini in divisa non ha fallito: in tasca ai pantaloni gli agenti hanno trovato un involucro di plastica bianca con all’interno circa 10 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e 4 bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto dai poliziotti è stato sequestrato e il ragazzo è stato affidato ai genitori.

Nei guai il gestore di un appartamento

Sempre nella giornata di ieri, a finire nei guai è stato il gestore di un appartamento del centro storico di Gallipoli. L’uomo, infatti, non aveva comunicato alla Questura di Lecce le generalità dei villeggianti.

È stato un controllo amministrativo iniziato durante l’estate ad incastrarlo, finalizzato a verificare che le strutture ricettive fossero in regola con gli obblighi previsti dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza. Durante le verifiche da parte degli agenti, infatti, è emerso che il gestore dell’appartamento, adibito a struttura ricettiva durante il periodo estivo, non aveva comunicato alla Questura di Lecce le generalità di 8 giovani villeggianti.

L’uomo è stato, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria.