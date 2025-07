Hashish e irregolarità: tre giovani gambiani fermati a Baia Verde finiscono nei guai

Il comportamento, apparentemente sospetto, di tre uomini di nazionalità straniera quando hanno notato la volante della polizia, ha spinto gli agenti, impegnati nei controlli di routine in località Baia Verde, ad effettuare un controllo. I tre, di nazionalità gambiana e senza fissa dimora, avevano una età compresa tra i 25 e i 27 anni e sono stati fermati nella zona turistica di Gallipoli proprio per il comportamento che ha attirato l’attenzione dei poliziotti, spingendoli ad approfondire. La perquisizione personale ha spiegato agli uomini in divisa il motivo di quell’atteggiamento: uno è stato trovato con un panetto di hashish del peso di 45 grammi e 20 euro, probabile provento di una precedente vendita della sostanza.

Accompagnati presso il Commissariato di Gallipoli per gli accertamenti di rito, per il possessore della sostanza stupefacente è scattata una denuncia per detenzione e spaccio. Gli altri due, si è scoperto, erano entrambi irregolari sul territorio e hanno subito differenti provvedimenti. Ad uno è stato notificato il provvedimento di espulsione e di trattenimento presso il CPR di Restinco – Brindisi. Il secondo, già inottemperante ad un precedente ordine del Questore di Lecce di lasciare il territorio, è stato denunciato per inosservanza e raggiunto da un secondo provvedimento di allontanamento.



Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.