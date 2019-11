Sorpresi dalla Polizia con la marijuana, nei guai due giovani

La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti continua in quel di Gallipoli, dove nelle scorse ore gli agenti della “squadra volanti” del locale Commissariato hanno fermato e controllato due giovani, pizzicandoli con la marijuana.

Uno – un 21enne gallipolino – si trovava in compagnia degli amici a pochi passi da un bar quando è stato fermato dagli uomini in divisa e trovato in possesso di circa un grammo di marijuana. Era conservata in una bustina di plastica trasparente.

L’altro – un 20enne di origini gambiane, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo – ha cercato di sfuggire al controllo dei poliziotti effettuato nei pressi della Stazione Ferroviaria. Il tentativo, comunque, è stato vano dato che gli agenti sono riusciti a bloccato. I sospetti sono diventati certezze durante la perquisizione personale, quando sono spuntati fuori tre grammi di marijuana, nascosti nell’elastico dei pantaloni.

I due giovani sono stati segnalati al Prefetto di Lecce per uso personale a scopo non terapeutico di sostanze stupefacenti. La droga, invece, è stata sequestrata.

Sempre gli agenti della “squadra volanti” di Gallipoli durante l’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del reato di sfruttamento della prostituzione hanno identificato alcuni giovani donne, provenienti da Paesi dell’Unione Europea, in atteggiamenti inequivocabili sulla Strada statale 101 che dalla “Città Bella” concude a Lecce. Non solo, un 55enne di un comune limitrofo, trovato in compagnia di una donna comunitaria, è finito nei guai per scadenza della revisione dell’auto.