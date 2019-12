Controlli a tappeto della Polizia a Lecce, nel mirino degli agenti droga ed evasioni

96 persone e un esercizio commerciale controllati; due segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti; 0,75 grammi di cocaina e 0,1 di marijuana sequestrati; due persone indagate in stato di libertà; un foglio di via obbligatorio e un’espulsione.

Sono questi i risultati conseguiti nella serata di ieri dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale nell’ambito di un servizio straordinario di prevenzione e repressione di attività criminose nel capoluogo salentino.

I poliziotti si sono dislocati sull’intero territorio cittadino, provvedendo a effettuare alcuni posti di controllo, in particolar modo in prossimità delle attività commerciali.

Particolare attenzione è stata prestata nei luoghi solitamente frequentati da pregiudicati e tossicodipendenti dove si è proceduto a effettuare una segnalazione per uso di stupefacenti a un tossicodipendente e un allontanamento dal capoluogo con divieto di farvi ritorno per tre anni a un pregiudicato.

Nell’ambito delle verifiche si sono effettuati alcuni controlli a persone sottoposte a limitazione della libertà personale e, in particolare, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari e uno affidato in prova, sono stati indagati per evasione, in quanto assenti al controllo. Uno dei due, rintracciato successivamente fuori dalla propria abitazione, è stato trovato in possesso di uno spinello, pertanto, è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, si è proceduto anche al controllo degli utenti di un esercizio di giochi e scommesse, inoltre, in Corte dei Rodi è stato rintracciato un cittadino albanese irregolare che su cui è stato emesso un provvedimento di espulsione.