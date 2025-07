Controlli ad alto impatto nelle marine di Nardò, sotto osservazione spaccio di droga e reati predatori

Al fine di rendere più incisive ed efficaci le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a Lecce e in provincia, il Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, in linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto nel pomeriggio di ieri un servizio di controllo ad alto impatto nella zona di Nardò, in particolare nelle marine di Sant’Isidoro, Santa Caterina e Santa Maria al Bagno.

In particolare, presso queste località costiere joniche la Polizia di Stato ha predisposto specifici controlli di contrasto a fenomeni di illegalità in genere, di carattere amministrativo presso gli esercizi pubblici, estendendo l’attività di prevenzione e contrasto dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, integrati della Squadra Amministrativa del Commissariato di Nardò, hanno identificato 122 persone e controllato 66 veicoli, e, nel corso del controllo per la prevenzione e la repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope hanno svolto due perquisizioni e segnalato una persona poiché in possesso di 3,9 gr di marijuana.

Inoltre, presso uno stabilimento balneare in località La Reggia è stata riscontrata la mancata esposizione delle licenze di somministrazione alimenti per la quale i titolari verranno sanzionati amministrativamente.