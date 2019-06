Proseguono i controlli a tappeto di Polizia e Vigili Urbani, multati due negozi in Via Marinosci e Via V. Emanuele

105 persone identificate, 21 delle quali straniere; 29 persone con precedenti, 40 veicoli controllati, 4 violazioni amministrative contestate, 2 esercizi controllati.

Questo il bilancio dei controlli straordinari nelle zone della città più esposte a fenomeni delinquenziali e illegali, posti in essere nella serata del 5 giugno scorso dalle varie articolazioni della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” con la collaborazione della Polizia Locale.

Gli agenti impegnati nel servizio hanno effettuato specifici controlli sia di cittadini italiani che stranieri oltre a controlli di veicoli.

Non sono mancate, infine, ispezioni amministrative presso attività commerciali, a carico delle quali, personale della Polizia Locale, ha proceduto alle contestazioni per le infrazioni rilevate.

Nella fattispecie un negozio di via Marinosci è stato multato per la mancata esposizione dei prezzi di vendita oltre che per la violazione relativa all’esibizione del piano H.A.C.C.P. contenente le norme che garantiscono sicurezza e igiene alimentare.

Sempre la violazione relativa all’esibizione del piano H.A.C.C.P. è stata alla base delle contestazioni ad un esercizio di via V. Emanuele che è stato multato anche per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.