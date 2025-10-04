Cellulari, hashish e cocaina nascosti nelle celle. Blitz della Polizia Penitenziaria a “Borgo San Nicola”

Nella mattinata di oggi, presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola a Lecce, si è svolta una perquisizione ordinaria condotta dagli agenti di Polizia Penitenziaria, con il supporto delle unità cinofile specializzate del Corpo, finalizzata a rafforzare il controllo e la sicurezza all’interno dell’istituto.

Durante la verifica, sono stati rinvenuti dei telefoni cellulari occultati all’interno delle aree detentive e una quantità significativa di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina. Il materiale è stato prontamente posto sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti investigativi volti ad individuare i responsabili.

A diffondere la notizia l’Al.Si.P.Pe, l’Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria

Il Segretario Regionale Roger Durante ha evidenziato “La piena operatività e l’elevata attenzione del personale della Polizia Penitenziaria nel contrasto a fenomeni che mettono a rischio la sicurezza, l’ordine interno e il percorso rieducativo dei detenuti. Il comando dell’istituto sottolinea come tali operazioni siano parte integrante di una strategia di prevenzione e repressione, indispensabile per mantenere la legalità all’interno delle strutture penitenziarie”.

Il Segretario Alsippe, infine: “Plaude e ringrazia gli agenti del penitenziario salentino per la competenza, la dedizione e la tempestività dimostrata anche in questa occasione, che rappresenta l’ennesima dimostrazione della professionalità e dell’alto senso del dovere del Corpo di Polizia Penitenziaria che continuerà a garantire, con determinazione, il presidio della legalità all’interno delle carceri, con particolare attenzione al contrasto dei traffici illeciti e all’uso improprio della tecnologia, strumenti che, se non controllati, possono alimentare circuiti criminali anche oltre le mura dell’istituto.