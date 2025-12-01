Elezioni regionali, la visita del Presidente Mattarella e controlli sulla ‘malamovida’, settimana intensa per la Polizia

La settimana appena trascorsa è stata ricca di eventi particolarmente significativi per la città di Lecce e per le sue province. In primo piano c’è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso il Teatro Apollo e, non in ultimo, le elezioni regionali che hanno coinvolto tutti i comuni richiamando una notevole affluenza di elettori al voto. In entrambi I CASI, la Polizia di Stato ha impostato e svolto servizi finalizzati al mantenimento dell’ordine pubblico, senza trascurare il servizio di controllo del territorio con le proprie volanti.

Al di là di questi eventi, il Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro la persona, il patrimonio e agli illeciti amministrativi.

Il personale impiegato, appartenente a vari settori sia operativi che info-investigativi della Polizia di Stato, è stato posto a presidio delle città di Lecce, Nardò, Galatina, Taurisano e aree limitrofe e ha rivolto maggiormente l’attenzione verso le zone dove insistono luoghi di malamovida ma anche uffici pubblici, sportelli bancari, supermercati ed esercizi commerciali, nonché istituti scolastici, stazioni ferroviarie e posti ove è stata segnalata la presenza di persone che possono disturbare la quiete pubblica.

Le attività sono sempre state pianificate durante i rispettivi briefing nei quali sono state indicate le modalità operative e gli obiettivi da conseguire.

A Lecce sono stati sottoposte a controlli amministrativi attività commerciali poste in via degli Ammirati, via Paladini, via Basseo, via Palmieri. Al termine del controllo di un esercizio pubblico in via degli Ammirati, il titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Viste le problematiche legate alla sicurezza stradale, nel capoluogo sono stati effettuati dalla Polizia Stradale 5 posti di controllo diretti all’accertamento della guida in stato d’ebrezza o l’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti ma anche eventuali alterazioni della potenza e della velocità dei veicoli e motoveicoli. I risultati operativi: sono stati denunciati due cittadini: uno per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilire l’assunzione di droga; il secondo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sempre personale della Polizia Stradale ha elevato 2 contestazioni al CdS e ritirato 1 patente di guida.

Nella settimana dal 24 al 30 novembre sono state sottoposte ad identificazione 3545 persone e controllati 1525 veicoli in totale lungo tutto il territorio salentino.

Durante il suddetto periodo sono state emesse diverse misure di prevenzione tra le quali:

1) Un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della provincia di Lecce nei confronti di una donna di 34enne campana autrice di una truffa a persone anziane e altri due finalizzati all’allontanamento dal territorio comunale di Taurisano per 3 anni per due persone denunciate per tentato furto

2) Un ammonimento nei confronti di una ragazza di 14 anni per condotte violente in commesse in gruppo in concorso con altre persone perpetrate nei confronti di una 16enne.

3) Emessi 9 avvisi orali e 7 provvedimenti Dacur

Infine, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere, personale dipendente ha incontrato presso alcuni istituti scolastici ed eventi organizzati da associazioni di settore, studenti e cittadini intervenuti per disquisire sul tema delicato della violenza di genere. L’attività di prevenzione svolta dalla Questura di Lecce è stata estrinsecata dando supporto e a chi ne avesse necessità e esponendo quali sono gli strumenti efficaci per il contrasto di questo deprecabile fenomeno.

Inoltre, nella settimana, a conclusione dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, sono stati denunciati 2 uomini di 47 e 43 anni per lesioni personali, percosse e danneggiamento ed arrestato un uomo di 30 per maltrattamenti in famiglia come comunicato con precedente nota stampa.