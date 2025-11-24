La Polizia fa il bilancio dell’ultima settimana, tre arresti e numerosi misure di prevenzione

I controlli straordinari disposti dal Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti durante la settimana appena trascorsa, si sono svolti prevalentemente nei territori di Lecce, Nardò, Taurisano e Gallipoli e hanno avuto come obiettivo il potenziamento generale delle attività di controllo e di vigilanza verso i fenomeni di criminalità, come i reati predatori e furti in appartamento.

I servizi pianificati hanno avuto come finalità un incisivo aumento dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica nelle zone centrali senza trascurare quelle periferiche delle città sopracitate.

Per rendere più efficace l’operato, è stato impiegato personale appartenente a vari settori della Polizia di Stato, quali il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, gli agenti delle Volanti, della Scientifica, i Commissariati interessati coadiuvati dalla polizia locale.

Il riepilogo dei risultati dell’ultima settimana dal 17 al 23 novembre corrisponde a 2690 persone controllate in totale lungo tutto il territorio salentino; 1305 veicoli controllati.

A Nardò gli agenti del Commissariato di Polizia locale hanno tratto in arresto un 29enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito dei controlli effettuati a Taurisano sono state evidenziate due infrazioni al Codice della Strada.

Le verifiche effettuate a Lecce hanno portato all’arresto di due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, inoltre è stata sequestrata l’autovettura di proprietà di uno dei due arrestati, all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di hashish, circa 21 kg.

Durante la settimana sono state emesse diverse misure di prevenzione tra le quali: tre ammonimenti del Questore nei confronti di un 52enne di Casarano poiché autore di violenza domestica, nei confronti di un 62enne nato a Cesena e ivi residente poichè le istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce hanno portato all’accertamento di episodi di cyberstalking con condotte moleste e persecutorie verso una donna e di un 68enne di Ugento per violenza domestica nei confronti della ex moglie.

Sono stati, inoltre, emessi 4 Daspo, nei confronti di un uomo di 53 anni residente a Galatina per fatti accaduti durante incontro di calcio Galatina-Canosa 1948, mentre per i per fatti accaduti durante incontro di calcio Nardò-Taurus Acerra 1926 sono stasti emesse dal Questore della Provincia di Lecce 3 ulteriori DASPO nei confronti di un 23enne, un 34enne ed un 42enne, tutti residente ad Acerra (NA).

Infine, diffusi due Fogli di Via Obbligatori nei confronti di due 20enne a seguito di denuncia per furto aggravato presso supermercato di Otranto