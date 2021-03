La ricerca dei furbetti del reddito di cittadinanza si è fermata a Galatina, nei guai una 46enne

Continuano senza sosta i controlli degli uomini in divisa sui beneficiari del reddito di cittadinanza. Da settimane i Carabinieri con il prezioso aiuto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce cercano di scoprire i “furbetti” che, per un motivo o per un altro, non avrebbero diritto a percepire il sussidio economico. Questa volta è accaduto a Galatina, dove i militari della stazione locale hanno deferito in stato di libertà una 46enne del posto.

La donna aveva omesso di comunicare all’Inps le intervenute misure cautelari emesse nei confronti dei propri congiunti conviventi. Dettaglio che non le avrebbe consentito di ottenere il privilegio. Come detto infatti, i militari dell’arma con i colleghi dell’ispettorato del lavoro hanno appurato che la 46enne percepiva indebitamente il “reddito di cittadinanza”, essendo convivente con soggetti sottoposti a misura cautelare. E per questo non avrebbe avuto diritto al beneficio.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari della stazione di Galatina.