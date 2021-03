Intensi controlli nel Salento, 685 mezzi e 867 persone controllate. Sono 31 le denunce

Controlli intensi nel Salento dove negli ultimi giorni sono state 31 le persone denunciate. Nell’ambito giurisdizionale della Compagnia di Casarano, sono state capillari le attività di controllo del territorio finalizzate al contenimento della pandemia, al contrasto dei reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di stupefacenti e controllo delle persone sottoposte a limitazioni della libertà e della circolazione stradale.

A Taviano, i carabinieri hanno arrestato un giovane disoccupato del posto in seguito all’esito della richiesta di aggravamento della misura cautelare ed in esecuzione del provvedimento emesso dalla corte di appello di Lecce. Il giovane, infatti, già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Ugento, per via di atti persecutori nei confronti della madre, ha violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare in atto. Il giovane è stato arrestato e portato a casa sua in regime di arresti domiciliari.

A Casarano, invece, i carabinieri Nor, sezione radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un uomo trovato in possesso di un proiettile calibro 9×21 a seguito della perquisizione domiciliare. Un altro uomo invece è stato trovato alla guida senza patente, dopo essere già stato trovate altre volte senza il documento.

Controlli a Parabita

Intanto i carabinieri di Parabita hanno deferito in stato di libertà un uomo che si è appropriato di un portafogli trovato nel parcheggio di un’area di parcheggio di un supermercato. Il portafogli conteneva 140 euro, oltre a documenti e varie carte di credito.

Uno straniero, poi, ha esibito un permesso internazionale per la conduzione di veicoli rilasciato da autorità senegalesi falso: l’uomo, infatti, è stato trovato alla guida senza patente. Un altro uomo invece non si è presentato alla P.G., mentre era sottoposto alla misura di presentazione.

Due donne sono state sorprese alla guida delle rispettive autovetture in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti e si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti.

A Ruffano, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del furto in una abitazione a Supersano, come accertato da immagini di un sistema di videosorveglianza.

A Taviano un uomo si è introdotto in un residence in Marina di Torre Suda e si è reso, dunque, responsabile di violazione di domicilio e di furto in abitazione in sei appartamenti diversi: l’uomo infatti stava portando via dei mobili.

Sempre a Taviano, un uomo è stato trovato alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica e si è rifiutato di sottoporsi ai controlli.

Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Lecce 5 giovani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed hanno sanzionato amministrativamente due panifici e un bar per impiego di manodopera in nero e mancato rispetto delle norme anticovid. Le sanzioni ammontano a 7600 euro e la chiusura di 5 giorni.

Sono 685 i mezzi e 867 le persone controllate.