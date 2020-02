Alcol, droga, velocità e cinture di sicurezza: le infrazioni contestate nei controlli della Polizia

Non bisogna mai abbassare la guardia quando si tratta di combattere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti. Sono ancora tanti, purtroppo, gli automobilisti che si mettono al volante dopo aver alzato il gomito o assunto droghe, diventando un potenziale pericolo per se stessi e gli altri. E lo dimostra il numero degli incidenti provocati dalle violazioni degli articoli 186 e 187 del Codice della strada.

Da qui l’importanza dei controlli che, questa volta, hanno toccato la zona di Lecce-Foro Boario. Nella notte, una ‘squadra’ composta da pattuglie della Sezione Polizia Stradale e personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato ha effettuato numerosi accertamenti su strada.

Il bilancio

I controlli, eseguiti nel rispetto della riservatezza a bordo di idoneo automezzo della Polizia di Stato, sono stati effettuati utilizzando test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva dei conducenti. Numeri alla mano sono stati 94 i conducenti sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata. Chi è risultato positivo al precursore è stato sottoposto alla prova dell’etilometro.

Per cinque automobilisti positivi ai test alcolemici è scattato il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione. Tra questi un neopatentato trovato con un tasso inferiore allo 0,50 g/l. Si sa, per chi ha preso la patente da poco le regole sono molto rigide.

Quattro, invece, sono stati i conducenti risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi e cocaina).

Non solo, alcool e droga. Sono state contestate altre violazioni, ben 47, per mancato uso di cinture di sicurezza, mancanza di documenti al seguito, mancata sottoposizione a visita di revisione dei veicoli.

Un conducente straniero è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Allo stesso oltre alla sanzione amministrativa è stato applicato il fermo del veicolo per mesi tre.

Nel mirino dei controlli anche quegli automobilisti che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore: è stato effettuato, infatti, un servizio “autovelox” con l’impiego della nuova apparecchiatura in dotazione al Reparto. E anche in questo caso i risultati non sono mancati: sono 27 le infrazioni per superamento dei limiti di velocità. Delle 27 infrazioni accertate in 11 casi è previsto il ritiro della patente ai fini della sospensione.

In totale sono stati decurtati 194 punti.