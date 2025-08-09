Gallipoli, estate di controlli contro l’abusivismo: raffica di multe in spiaggia

Controlli serrati sotto il sole di agosto. In linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro Lionetti ha disposto i servizi straordinari a Gallipoli. Ancora una volta gli agenti del Commissariato della Città Bella sono scesi in strada e con il prezioso aiuto del personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale hanno acceso i riflettori sul territorio di competenza. Controlli straordinari anche per il Commissariato di Taurisano, effettuati esclusivamente dal personale della Polizia di Stato.

A Gallipoli riflettori accesi nelle note località balneari di Lido Pizzo e Punta della Suina, con particolare attenzione per le situazioni di abusivismo, con sfruttamento di porzioni di spiaggia libera per attività irregolari. Risultato: controllati 9 venditori ambulanti e uno stabilimento balneare, con sanzioni per quasi 40.000 euro e il sequestro di merce e attrezzature per 15.000 euro.

In particolare nella località Lido Pizzo la Polizia Locale ha sanzionato una cittadina senegalese per attività di commercio differente rispetto a quella per la quale presentava l’autorizzazione; per tale illecito è previsto il pagamento di una multa pari a € 1.032 e la cessazione dell’attività difforme.

In località Punta della Suina personale del Commissariato di Gallipoli ha contestato 4 violazioni ad altrettanti cittadini extracomunitari per commercio abusivo effettuato in area demaniale. Per ogni violazione è stata elevata la sanzione amministrativa di € 5.164 ed il sequestro della merce e delle attrezzature.

La Polizia Locale nella stessa località ha contestato:

1 violazione amministrativa per commercio senza alcuna autorizzazione, elevando a carico del titolare una sanzione pari a € 5.000 e sequestrandogli la merce e le attrezzature;

1 violazione per commercio diverso da quello autorizzato per cui è stata emessa una sanzione di € 1.032;

2 sanzioni di € 5.164 per altrettante attività di commercio abusivo su area demaniale con relativo sequestro delle merci e delle attrezzature.

Inoltre personale della Capitaneria di Porto ha multato uno stabilimento balneare per mancanza di locali idonei al primo Pronto Soccorso con la sanzione prevista di € 1.032.

Durante l’attività operativa sono stati effettuati 4 posti di controllo, identificate 175 persone e controllati 29 veicoli e fotosegnalato un cittadino extracomunitario.

Controlli straordinari a nche a Taurisano, Ruffano e Spongano

Gli agenti del Commissariato di Taurisano sono stati impegnati nei servizi straordinari che si sono concentrati nei territori dei comuni di Taurisano, Ruffano e Spongano. Sono stati effettuati 5 posti di controllo in cui sono state identificate 171 persone, sono stati controllati 74 veicoli ed elevate 2 sanzione al C.d.S.: 1 per guida senza cinture e 1 per mancata revisione del mezzo; sono stati inoltre effettuati 40 controlli con etilometro, risultati tutti con tasso alcolemico nella norma.

Gli accertamenti hanno interessato gli avventori di 4 attività commerciali nel corso dei quali è stato identificato un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, già colpito da provvedimento di espulsione che, al termine delle verifiche di rito, è stato accompagnato presso il centro CPR di Restinco di Brindisi.