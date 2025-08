Sosta selvaggie e non solo, notte di controlli a Nardò

In linea con le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio di Nardò, coinvolgendo la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il personale dello Spesal.

Nelle marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno sono stati controllati tre esercizi pubblici: due in via Francesco Falco a Santa Maria al Bagno e uno in via Cantù a Santa Caterina. Il personale dello Spesal ha richiesto tutta documentazione necessaria per verificare eventuali “criticità” legate alla sicurezza per effettuare accertamenti più approfonditi. Qualora dovessero essere scoperte delle irregolarità o violazioni, potrebbero scattare sanzioni penali.

Durante i controlli, è scattato anche il fermo amministrativo di due motocicli perché i conducenti, che non si erano proprio accorti degli agenti, continuavano ad impennare sulle moto da cross. In totale sono state elevate 30 multe per sosta selvaggia, segno dell’attenzione anche per il rispetto del codice della strada.

Luci accese anche su Leverano e Porto Cesareo, dove i controlli hanno portato a:

2 veicoli sospesi dalla circolazione

3 sanzioni al Codice della Strada

2 sequestri amministrativi per la sicurezza dei prodotti (cinture, borse e occhiali) per un valore complessivo di 2.048 euro, di cui uno a carico di ignoti

1 sequestro penale per vendita di scarpe contraffatte ai sensi dell’art. 474 del codice penale, sempre a carico di ignoti

1 verbale da 87 euro per trasporto merci su veicolo adibito a trasporto persone

5 verbali da 865 euro complessivi per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Un’operazione capillare e concreta, che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della legalità, della sicurezza e della vivibilità dei luoghi più frequentati in estate.