Proseguono i controlli della Polizia a Lecce, sequestrati quasi 250 grammi di droga e denunciate due persone

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato allo scopo di prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità che si sono evidenziati in particolari zone della città, dove, anche a seguito di alcuni esposti, sono state segnalate situazioni di degrado connesse a spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori, sono stati disposti servizi straordinari con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine

In quest’ambito, in piazzale Carmelo Bene, si è proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un 32enne brindisino. Nel bagagliaio posteriore è stata trovata una scatola in cartone con all’interno una moltitudine di involucri in cellophane affrancati con il simbolo della cannabis, insieme a questi anche altri tre involucri, anch’essi in cellophane trasparente, contenenti inflorescenze di marijuana, una termosaldatrice elettrica manuale per sigillare le confezioni e un bilancino di precisione. Il fermato, che ha sostenuto di essere un venditore ambulante di derivati della cannabis, a suo dire legale, non non fornendo, però, alcun titolo autorizzativo alla vendita, né alcuna certificazione valida sull’origine o sulla filiera commerciale d’acquisto, pertanto, è stato indagato per detenzione a fini di spaccio.

Sempre nell’ambito delle verifiche, gli agenti hanno proceduto alla contestazione per uso di stupefacenti nei confronti di tre persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, rispettivamente in via D’Annunzio e in via Vecchia Carmiano. In particolare, nel corso di quest’ultimo controllo, due fermati, alla vista della Polizia si si sono disfatti di un involucro contenete hashish del peso di 27,5 grammi. A quel punto, si è resa necessaria anche la perquisizione del veicolo a bordo del quale viaggiavano i due, identificati per un marocchino 33enne ed un galatinese 37enne, proprietario del veicolo.

Nell’auto è stata rinvenuta una roncola in ferro con punta ricurva della lunghezza di 41 cm., pertranto, a carico di quest’ultimo si si è proceduto alla denuncia in stato di libertà per possesso di arma impropria, oltre alla alla segnalazione per entrambi per uso di stupefacenti e al ritiro della patente di guida per il conducente. Complessivamente, al termine del servizio, sono stati sequestrati 215,54 gr. di marijuana, 27,5 grammi di hashish, controllate 138 persone, 72 veicoli, denunciate due persone, elevati tre verbali al codice della strada e sequestrato un veicolo perchè sprovvisto di copertura assicurativa.