Proseguono i controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato lungo tutta la provincia

Come di consueto, anche durante la settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo sul territorio salentino.

In particolare, il Questore Giampietro Lionetti ha disposto il rafforzamento dei dispositivi di pattugliamento nelle zone di Lecce, di Taurisano, di Casarano, Otranto e Galatina al fine di rendere più incisive ed efficaci, in primis, le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori e dei furti in appartamento e, in secundis, il controllo degli esercizi pubblici e sale giochi, sia nelle zone centrali che periferiche.

I servizi straordinari hanno interessato anche fenomeni quali l’attività di tassista in forma illecita, il commercio ambulante abusivo, la vendita di prodotti contraffatti – ivi compresa la pirateria audiovisiva e informatica – l’accattonaggio e l’esercizio della prostituzione.

Particolare attenzione è stata prestata nei pressi delle stazioni ferroviarie, nei luoghi di maggiore aggregazione delle persone soprattutto a frequentazione giovanile.

Durante i posti di controllo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di veicoli e motoveicoli per verificarne l’imprescindibile documentazione e l’eventuale alterazione di potenza e velocità.

Il personale impiegato appartiene a varie sezioni della Polizia, quali il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, gli agenti delle Volanti, personale della Squadra amministrativa, della Squadra Mobile, della Scientifica, i Commissariati distaccati coadiuvati dalla polizia locale dei rispettivi comuni.

Nell’ultima settimana dal 3 al 9 novembre si sono svolti 2265 controlli in totale lungo tutto il territorio salentino, 3896 sono state le persone controllate e 1637 i veicoli.

Un’autovettura è stata sottoposta a temporanea sospensione della circolazione poiché con revisione scaduta dal settembre del 2024.

Per quanto riguarda le verifiche amministrative, a Lecce sono stati sottoposti a controllo i clienti di 5 attività di somministrazione di cibi e bevande e sale giochi, rispettivamente in via Taranto, via Bastianutti, via Leuca, via Siracusa e Piazzetta Arco di Trionfo.

Mentre a Casarano il controllo è avvenuto presso 3 attività tra bar e centri scommesse site in Piazzetta Petracca, in Corso Leonardo da Vinci e in Via Salvatore De Matteis.