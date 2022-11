Consegna l’hashish agli agenti: “è per uso personale”, ma aveva altri pezzi nascosti. 19 enne nei guai

Quando gli agenti della Sezione Volanti, impegnati in un servizio di controllo della zona della villa Comunale di Lecce, hanno fermato un 19enne, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro in cellophane contenente della sostanza solida marrone, hashish probabilmente. A suo dire, serviva “per uso personale”. L’agitazione, unita ad un atteggiamento quasi evasivo, lo ha tradito, insospettendo gli uomini in divisa. Il motivo di tanto nervosismo è stato chiaro dopo la perquisizione personale, quando i poliziotti hanno scoperto che nascondeva altra droga nel marsupio e negli indumenti. E altra in casa, una piccola quantità. 25 grammi in tutto che sono costati al 19enne, volto già conosciuto alle Forze dell’ordine, un deferimento in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di ieri, quando gli agenti lo hanno notato insieme a due ragazzini (minorenni) non lontano dalla villa comunale, luogo finito spesso sotto i riflettori per la presenza di soggetti dediti al consumo e allo spaccio di sostanza stupefacente.

Alla vista della volante, uno dei ragazzi assumeva un comportamento sospetto, mostrandosi particolarmente interessato al percorso che effettuava il mezzo con colori di istituto che ha spinto gli Agenti ad effettuare un controllo. A quel punto, il 19enne ha consegnato sun piccolo involucro in cellophane contenente Hashish che, a suo dire, era destinata ad uso personale.

L’atteggiamento evasivo e allo stesso tempo agitato del giovane ha fatto scattare, come detto, la perquisizione personale che ha permesso di scoprire altre dosi nascoste nel marsupio, circa 1,8 grammi avvolti in una carta di cellophane trasparente insieme ad un piccolo coltello con manico in legno e lama in metallo con evidenti tracce della stessa sostanza stupefacente. Un altro pezzo unico, per un peso di 24 grammi, era stato occultato negli indumenti. Tutta la sostanza rinvenuta è stata analizzata al narcotest che ha confermato i sospetti: era Hashish.

Gli Agenti hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare. Dove viveva il ragazzo sono spuntate fuori piccole dosi della stessa sostanza stupefacente, per un peso di 1,5 grammi.

Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti al termine dei quali è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.