Vanno in città per fare shopping ma si incidentano: per loro anche la multa

Prosegue il quotidiano monitoraggio del territorio cittadino e del litorale da parte delle pattuglie della Polizia Locale per la verifica delle motivazioni degli spostamenti delle persone fisiche, nel rispetto delle sulle misure di contenimento dei contagio da Coronavirus.

In città gli agenti hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo i viali della circonvallazione, su viale porta d’Europa, in piazza Italia. Oggi sono state 157 le autocertificazioni acquisite, mentre sette le sanzioni ordinate per spostamenti privi di plausibile motivazione.

In sei casi i trasgressori provenivano da fuori comune: un uomo residente a Lizzanello di rientro da un centro commerciale, un uomo residente a San Cesario che dava un passaggio alla convivente; una donna residente a San Pietro in Lama che si recava in visita a persona non familiare; un uomo proveniente da Brindisi e diretto a Frigole; due ventenni di Campi salentina coinvolti in un sinistro stradale sulla SP 7 ter che dichiarano di essere diretti a fare shopping.

In ultimo, un verbale è stato contestato una donna fermata alle 12:30 che esibiva scontrino per l’acquisto di generi alimentari emesso alle 9:40.

In giornata controllate anche 10 attività commerciali aperte che sono risultate tutte in regola con l’applicazione delle misure di distanziamento sociale e la pubblicità dei prezzi.

Infine al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del COC di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 192 richieste: 85 per consegna di farmaci, di cui 43 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 41 di generi alimentari e 66 per richieste di informazioni.

Le associazioni della Rete delle Povertà, che gestiscono l’iniziativa di beneficenza“Lecce Solidale”, hanno consegnato 210 pacchi di generi di prima necessità.

Sempre attivo il numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.