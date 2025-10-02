Notte ad alta intensità per i Carabinieri, operazione di controllo nel territorio di Campi Salentina

Nella scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, con il supporto delle Stazioni dipendenti, hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle direttive del Comando Provinciale, ha avuto come obiettivo la prevenzione e repressione dei reati predatori, il contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e la vigilanza sulla sicurezza stradale.

L’attività, che ha visto impiegate numerose pattuglie sul territorio, ha portato a significativi risultati.

A Squinzano i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo in flagranza di reato, già sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso all’interno di un supermercato dopo aver forzato l’ingresso, bloccato nell’immediatezza dai Carabinieri dopo essere riuscito ad asportare una bottiglia di liquore. In seguito all’arresto, ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nuovamente presso il proprio domicilio e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini.

Durante i controlli alla circolazione stradale, due automobilisti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria perché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Un terzo uomo è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina già suddivisa in otto dosi.

Inoltre, una donna sottoposta agli arresti domiciliari non è stata trovata in casa al momento della verifica e sarà chiamata a rispondere della violazione.

L’attività di prevenzione ha riguardato anche l’uso personale di sostanze stupefacenti: due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato 80 persone, di cui 31 già note alle Forze dell’Ordine e controllato 42 veicoli. Sono state elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 7 patenti e sottoposte a sequestro 2 autovetture ai fini della confisca.

Naturalmente, sottolineare che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti