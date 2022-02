Copertino, nella notte vanno in fiamme un’Alfa Romeo e una Fiat. Si indaga

Si susseguono con frequenza ormai quotidiana gli incendi di autovetture in tanti paesi del Salento. Se venerdi a prendere fuoco era stata una Renault Modus a Gallipoli, in via Orvieto, e se ieri i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire in località ‘Li Foggi’, sempre nei pressi di Gallipoli, all’interno dell agriturismo ‘Borgo Rosso Terra’ dove un bobcat e un autocarro erano stati interessati dalle fiamme, questa notte i Caschi Rossi sono stati chiamati a Copertino.

Incendio di un’autovettura a Copertino

Intorno alle 23.00, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è dovuta intervenire in via Palermo per l’ incendio di una Mito dell’ Alfa Romeo. Le fiamme, purtroppo, hanno anche coinvolto, per irraggiamento termico, una Fiat 127 parcheggiata nelle immediate vicinanze. Al momento sono in fase di accertamento le causa che hanno generato il rogo.