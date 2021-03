Coppia “pizzicata” con 250 grammi di eroina nascosti nello stipite della porta. Condannati a 4 anni ciascuno

Furono pizzicati con oltre 250 grammi di eroina che erano stati nascosti nello stipite della porta, coperti da un rivestimento in legno. Il gup Michele Toriello ha condannato Danilo Romano, 33enne di Galatina e Monia Mauro, 49enne di Borgagne, ma residenti a Lecce, alla pena di 4 anni di reclusione ed a 17.500 euro di multa ciascuno.

Il giudice ha accolto l’istanza di patteggiamento avanzata dagli avvocati Luigi Rella e Fabrizio Pisanello, che in precedenza avevano concordato la pena con il pm.

Lo scorso 4 dicembre, la coppia residente in un appartamento leccese è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato. I militari, dopo un servizio di osservazione del loro appartamento, hanno deciso di perquisirlo trovando, come sospettavano, sostanza stupefacente. Oltre 250 grammi di eroina erano stati nascosti nello stipite della porta, coperti da un rivestimento in legno. Sul tavolo anche un bilancino di precisione.

Sono stati sequestrati anche 120 euro in contanti.