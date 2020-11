Coronavirus, positiva una maestra della scuola dell’infanzia di Merine. Era stata già chiusa

Positiva al Coronavirus una maestra della scuola dell’infanzia di Merine. A comunicare il risultato del tampone è il primo cittadino di Lizzanello Fulvio Pedone sulla pagina Facebook del Comune. « In attesa delle disposizioni sanitarie da parte del servizio di prevenzione della nostra Asl, che per oggettive ragioni di sovraccarico di lavoro possono non essere tempestive invito tutto il personale docente e non docente, gli alunni ed i genitori degli alunni della materna di Merine ad assumere un comportamento di massima cautela e ad evitare di uscire dalla propria abitazione» si legge nel post.

La scuola, in realtà, era già chiusa dopo che un familiare stretto di una operatrice della mensa scolastica era risultato positivo. E lo sarebbe stata fino al 22 novembre, anche per permettere la sanificazione del plesso. Una cautela, in attesa delle comunicazioni ufficiali sull’esito delle quarantene fiduciarie. «Io chiudo la scola materna per scongiurare eventuali rischi – aveva scritto il Sindaco – voi cortesemente uscite da casa solo per lo stretto necessario, usate la mascherina e rimanete distanti». Più di consigli a rispettare le regole, sembrava un vero e proprio rimprovero visti alcuni casi di ‘assembramenti’ di giovani in piazzetta Galilei e di meno Giovani in piazza libertà. «Non costringetemi a misure più rigorose – si legge – ma usiamo tutti il buon senso per evitare che il virus infiammi Lizzanello e Merine».

La docente che aveva sintomi che facevano pensare ad una infezione da Sars-Cov2 è poi risultata positiva. Alla Asl è stato subito fornito un elenco delle classi e del personale docente da ritenersi contatti stretti e, dunque, da sottoporre a tampone nelle prossime ore.

«Comprenderete che il nostro territorio sta affrontando un periodo molto delicato ed estremamente rischioso per la diffusione del contagio, pertanto, invito tutta la cittadinanza a ridurre allo strettissimo necessario le uscite dalla propria abitazione e ad attenersi rigorosamente alle regole del distanziamento ed all’uso della mascherina» ha ribadito Pedone.