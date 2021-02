Coronavirus: 1.020 casi positivi in Puglia, 83 in provincia di Lecce. Il bollettino

Nella Puglia diventata zona gialla la curva epidemiologica, in fase calante, continua a mostrare segni incoraggiati se è vero, stando al monitoraggio della fondazione Gimbe che ha fotografato il periodo dal 3 al 9 febbraio, che per la terza settimana consecutiva l’aumento dei nuovi casi di contagio da Covid19 si è ridotto, passando dal 5,7% al 4,8%. Nel bollettino della Regione di ieri, però, il tasso positivi/tamponi è tornato ad aumentare, fermandosi al 12,03% con 1.248 casi scoperti su 10.372 test.

È tornato a salire anche il numero dei posti letto occupati nei reparti non critici, quelli definiti di area medica – pneumologia, malattie infettive e medicina generale – fermo, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, al 42%. Due punti percentuali oltre il limite del 40% fissato dal ministero della Salute. Resta sotto la soglia critica l’occupazione dei posti nei reparti di Terapia Intensiva: attualmente risulta essere pari al 29%.

Nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 10.141 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.020 casi positivi: 438 in provincia di Bari, 93 in provincia di Brindisi, 99 nella provincia BAT, 48 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test. 88.325 sono i pazienti guariti. 41.600 sono i casi attualmente positivi. Rispetto a ieri sono scesi i ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.596

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 133.479, così suddivisi:

50.675 nella Provincia di Bari;

14.516 nella Provincia di Bat;

9.765 nella Provincia di Brindisi;

27.518 nella Provincia di Foggia;

11.341 nella Provincia di Lecce;

18.964 nella Provincia di Taranto;

557 attribuiti a residenti fuori regione;

143 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/If8un