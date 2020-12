Coronavirus, 1.314 casi positivi in Puglia. 90 in provincia di Lecce. Il bollettino

In attesa di capire quali saranno le restrizioni imposte dal Governo per il Natale ormai alle porte continua la conta dei nuovi casi di Coronavirus che, in Puglia, resta più o meno stabile. Scende, invece, il numero delle persone ricoverate in Ospedale, che comprende sia i decessi sia i guariti. Ieri i pazienti ospitati nelle strutture sanitarie sono stati 1.653 contro i 1.683 del giorno prima. Anche oggi il quadro descritto nel bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro, conferma il trend.

Sul fronte dei contagi su 9.346 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 1.314 casi positivi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 940.923 test. 23.462 sono i pazienti guariti. 52.834 sono i casi attualmente positivi. 1.631 ricoverati in Ospedale, ancora in discesa.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi:

30.110 nella Provincia di Bari

9.117 nella Provincia di Bat

5.791 nella Provincia di Brindisi

17.362 nella Provincia di Foggia

6.205 nella Provincia di Lecce

9.312 nella Provincia di Taranto

462 attribuiti a residenti fuori regione

67 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/aV2wl