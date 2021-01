Coronavirus: 908 contagi in Puglia, 100 in provincia di Lecce. Il bollettino

Il virus continua a circolare come dimostra il famigerato indice RT – che conta quanti contatti stretti un positivo può contagiare – superiore a 1 in molte regioni, anche in Puglia finita in zona arancione. Cosa comporta è ormai chiaro a tutti: regole più “severe” soprattutto negli spostamenti per cercare di frenare la curva dei contagi. Sacrifici necessari, come ha spiegato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, anche per “guadagnare tempo” e continuare la campagna di vaccinazione. Anche i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico dimostrano che non è ancora il momento di abbassare la guardia e che la seconda ondata non è ancora superata.

Nell’ultimo report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 7.572 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 908 casi positivi: 411 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 65 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.181.733 test. 50.458 sono i pazienti guariti. 56.120 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.545 ricoverati in Ospedale. Un leggero aumento rispetto a ieri, quando le persone che hanno avuto bisogno di cure nei reparti dedicati ai pazienti Covid sono state 1.529.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.428, così suddivisi:

41.877 nella Provincia di Bari;

12.469 nella Provincia di Bat;

7.981 nella Provincia di Brindisi;

23.544 nella Provincia di Foggia;

8.802 nella Provincia di Lecce;

14.082 nella Provincia di Taranto;

566 attribuiti a residenti fuori regione;

107 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologicoè disponibile al link:http://rpu.gl/yBACB