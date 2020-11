Coronavirus, 980 casi su 3.869 test. Positivo un tampone su quattro

La data da segnare in rosso è quella del 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comincerà l’operazione Natale. Sul tavolo del Governo ci sono diverse soluzioni per salvare lo shopping, la corsa ai regali, i cenoni, la messa della vigilia senza che gli ‘allentamenti’ e il ritorno alla normalità possano pesare sulla curva dei contagi. Ma un mese in tempo di pandemia è una eternità. Per ora ci sono i numeri, in leggero calo in Italia come in Puglia, anche se alcune province continuano ad essere in difficoltà come dimostrano i viaggi dei pazienti negli ospedali dove il numero dei ricoverati è più basso.

Come si legge nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 3.869 test per l’infezione da Covid-19 (più basso rispetto ai giorni precedenti) sono stati registrati 980 casi positivi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Peggiora il rapporto tra nuovi casi e test effettuati, pari al 25,3%. Ogni quattro tamponi uno risulta positivo.

Sono stati registrati 40 decessi: 20 in provincia di Bari, 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 723.172 test. Numeri alla mano sono 11.288 i pazienti guariti. 31.979 sono i casi attualmente positivi. 1690 ricoverati in Ospedale, di cui lo 0,6% in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487, così suddivisi:

17.296 nella Provincia di Bari

5.020 nella Provincia di Bat

3.061 nella Provincia di Brindisi

10.336 nella Provincia di Foggia

3.404 nella Provincia di Lecce

5.059 nella Provincia di Taranto

309 attribuiti a residenti fuori regione

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.