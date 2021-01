Coronavirus: l’anno comincia con 1.395 casi in Puglia, 80 in provincia di Lecce

Chiuso il nuovo anno con un aumento dei nuovi casi di Coronavirus – nel bollettino epidemiologico del 31 dicembre la conta dei positivi si è fermata a 1.661 su 10.836 tamponi – e un lieve calo dei ricoveri in Ospedale – i pazienti ospiti nei reparti Covid sono scesi da 1625 a 1619 – si pensa al nuovo anno e a cosa succederà dal 7 gennaio, quando non sarà più valido il decreto Natale e si tornerà al sistema a colori in base al livello di rischio. Determinanti, quindi, saranno i prossimi giorni per valutare i parametri, dall’indice Rt ai posti letto occupati, soprattutto in terapia intensiva. Per ora, il primo report del 2021 conferma il quadro.

Su 7.045 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.395 casi positivi: 564 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 325 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 172 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.051.359 test. 35.965 sono i pazienti guariti. 53.913 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.613 ricoverati in Ospedale. Ancora un lieve calo.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 92.359, così suddivisi:

35.691 nella Provincia di Bari

10.593 nella Provincia di Bat

6.656 nella Provincia di Brindisi

20.341 nella Provincia di Foggia

7.170 nella Provincia di Lecce

11.287 nella Provincia di Taranto

521 attribuiti a residenti fuori regione

100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/W0INS