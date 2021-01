Coronavirus, 344 casi in Puglia su più di 2mila tamponi. Salgono i ricoveri

Il 7 gennaio, quando scadranno le restrizioni imposte con il «Decreto Natale» per evitare di vanificare gli sforzi fatti per frenare la diffusione del virus, si tornerà al “sistema a colori” che divide le regioni in base all’andamento del contagi e al livello di rischio. In attesa di capire cosa deciderà il Governo sulla base dei dati del report dell’Istituto Superiore della Sanità, i numeri della Puglia contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione dimostrano che la seconda ondata di Coronavirus è tutt’altro che superata. L’anno nuovo è cominciato con un aumento dei casi, 1.395 su poco più di 7mila tamponi, ma con un lieve calo dei ricoveri in Ospedale passati da 1.619 a 1.613. Diminuzione non confermata nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro.

Su 2021 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 344 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.053.380 test. 36.400 sono i pazienti guariti. 53.812 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.642 ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 92.703, così suddivisi:

35.805 nella Provincia di Bari

10.607 nella Provincia di Bat

6.700 nella Provincia di Brindisi

20.480 nella Provincia di Foggia

7.180 nella Provincia di Lecce

11.308 nella Provincia di Taranto

524 attribuiti a residenti fuori regione

99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/LXdTd