Coronavirus: 1.023 casi positivi in Puglia, 105 in provincia di Lecce

In Puglia il famigerato indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici – il parametro che misura la contagiosità di una persona (quanti contatti stretti un positivo può potenzialmente infettare) e che determina il colore delle regioni a seconda del livello di rischio – è ancora sopra la soglia considerata “critica” come si legge nella bozza del report dell’Istituto Superiore della Sanità. Stessa cosa per il tasso di occupazione in terapia intensiva e in area medica. Per questo la regione, a rischio moderato, resterà in zona arancione.

Del resto, i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico che monitora giorno dopo giorno l’andamento della seconda ondata parlano chiaro. Oggi, su 10.333 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.023 casi positivi. 334 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 283 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 11 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.240.449 test 57.555 sono i pazienti guariti. 54.615 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.540 ricoverati. Scende a 9,9% il tasso di positività, ma sale in numero delle persone che hanno bisogno di cure nelle strutture sanitarie visto che ieri la conta dei pazienti in Ospedale si era fermata a 1.480.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 115.156, così suddivisi:

44.075 nella Provincia di Bari;

12.982 nella Provincia di Bat;

8.293 nella Provincia di Brindisi;

24.455 nella Provincia di Foggia;

9.405 nella Provincia di Lecce;

15.273 nella Provincia di Taranto;

570 attribuiti a residenti fuori regione;

103 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/5v2ds