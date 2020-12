Covid19, il bollettino: 1.073 casi positivi in Puglia, 160 in provincia di Lecce. 1.653 ricoveri in Ospedale

In Puglia il numero delle persone ricoverate in Ospedale (che comprende sia i decessi sia i guariti) diminuisce in modo costante come si legge nel bollettino che, ogni giorno, fotografa l’andamento dell’epidemia nella Regione, ma il dato sui casi di Coronavirus contati ogni 24 ore continua ad essere alto.

Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro la percentuale di positivi sui tamponi effettuati – 1.388 su 10.188 test – si è fermata a 13,62%, mentre le persone che hanno avuto bisogno di cure nelle strutture sanitarie sono state 1.683 contro le 1.717 del giorno prima (-34) di cui 185 in terapia intensiva. Non bisogna abbassare la guardia, quindi, soprattutto con il Natale alle porte.

Anche oggi il quadro cambia di poco. Su 10.728 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.073 casi positivi: 523 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Sono stati registrati 43 decessi: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 931.577 test. 22.396 sono i pazienti guariti. 52.616 sono i casi attualmente positivi di cui 1.653 ricoverati in Ospedale, meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 77.112, così suddivisi:

29.624 nella Provincia di Bari

8.981 nella Provincia di Bat

5.689 nella Provincia di Brindisi

17.042 nella Provincia di Foggia

6.115 nella Provincia di Lecce

9.144 nella Provincia di Taranto

457 attribuiti a residenti fuori regione

60 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/bThIt