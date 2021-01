Coronavirus, 622 contagi in Puglia su 3.577 test. 84 positivi in provincia di Lecce

La Puglia è tornata in zona gialla e ci rimarrà fino al 15 gennaio, quando dovrebbe scattare il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio con le nuove regole per frenare la diffusione del virus e la curva dei contagi che, dopo la feste, è tornata a salire. Resteranno il coprifuoco, il divieto di spostamento tra regioni e i “colori’, ma sarà introdotta la zona bianca, dove basterà indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Indiscrezioni, mentre continua la conta dei nuovi casi di Coronavirus. Nel bollettino epidemiologico di ieri, il tasso di positività si è fermato al 13,6% .

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 3.577 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 622 casi positivi: 228 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 146 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 26 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test. 44.604 sono i pazienti guariti. 54.933 sono i casi attualmente positivi di cui 1.557 ricoverati in Ospedale, in leggero aumento rispetto a ieri (1.540).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 102.235, così suddivisi:

39.329 nella Provincia di Bari

11.645 nella Provincia di Bat

7.536 nella Provincia di Brindisi

22.145 nella Provincia di Foggia

8.212 nella Provincia di Lecce

12.708 nella Provincia di Taranto

561 attribuiti a residenti fuori regione

99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/obiQy