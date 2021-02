Cororonavirus, 345 casi in Puglia. 43 positivi e 7 decessi in provincia di Lecce

Sono 16 i comuni pugliesi che stanno facendo i conti con la variante inglese del Covid19 che preoccupa la Puglia quanto il resto del Paese come dimostrano gli inviti della comunità scientifica a chiudere l’Italia per frenare la diffusione del virus e limitare i danni sulla curva dei contagi causati dalle mutazioni del virus. Gli epidemiologi, infatti, sembrano concordare sul fatto che il lockdown sia la soluzione migliore contro il rischio di un aumento incontrollato dei casi. Una idea condivisa anche dall’assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco che più volte ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia.

Per ora, i numeri scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico della Regione confermano il trend. Nel report di oggi su 2.971 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 345 casi positivi. Così divisi: 115 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto, 2 casi di residenza non nota, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 22 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

A Lecce il Covid19 ha “costretto” il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce a chiudere le porte della scuola dell’infanzia “Banda Bassotti” fino al 21 febbraio. Dopo la conferma di più casi positivi sono scattate le cosiddette «misure di contenimento», tutte quelle accortezze necessarie ad evitare un aumento dei casi. La sezione rossa è stata messa in quarantena. I docenti, i collaboratori, i bambini e le bambine delle altre sezioni saranno sottoposti a tampone solo in caso di sintomi sospetti. E, in tal caso, dovranno contattare immediatamente il propri medico curante o pediatra. I bambini continueranno l’attività didattica a distanza.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. 91.416 sono i pazienti guariti. 40.464 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale fermi a 1.504 contro i 1.520 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.501, così suddivisi:

51.416 nella Provincia di Bari;

14.667 nella Provincia di Bat;

9.938 nella Provincia di Brindisi;

28.000 nella Provincia di Foggia;

11.469 nella Provincia di Lecce;

19.301 nella Provincia di Taranto;

565 attribuiti a residenti fuori regione;

145 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/2DYsM