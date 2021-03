Coronavirus, 2.162 casi positivi in Puglia. 243 contagi in provincia di Lecce

Come scritto nero su bianco nell’ordinanza numero 88 firmata dal Governatore Michele Emiliano domani scatteranno le «misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19». Una «zona rossa rafforzata» per la Puglia che sta facendo i conti con un aumento dei casi preoccupante. A soffrire di più sono gli ospedali. Ai Pronto Soccorso, soprattutto in provincia di Bari, le ambulanze sono costrette ad aspettare per ore con i pazienti sulle barelle che, stanchi, spesso chiedono di essere riportati a casa per paura di non rivedere mai più i familiari. Non va meglio nei reparti di terapia intensiva e di area non critica, dove la percentuale di posti letto occupata dai positivi al Covid ha superato il limite fissato dal Ministero della Salute. Ieri, ad esempio, la Puglia è stata la prima regione a contare più ingressi in TI: 38 nelle ultime 24 ore.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, su 12.135 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 2.162 casi positivi: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 41 decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

“Quello di oggi è purtroppo un nuovo record di casi per la nostra regione”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. “Come al solito, va ribadito che i dati riportati in un giorno si riferiscono comunque a test positivi seguiti anche nei giorni precedenti e comunicati solo oggi. Dobbiamo comunque confermare che, se pur con un cenno di rallentamento provocato dalle misure previste dalla zona rossa, la circolazione del virus è ancora molto elevata e ribadiamo dunque l’invito ai cittadini al rispetto assoluto delle regole. Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario, seguendo le norme di igiene e distanziamento”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test. 135.498 sono i pazienti guariti. 44.796 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941 così suddivisi:

72.682 nella Provincia di Bari;

18.268 nella Provincia di Bat;

13.369 nella Provincia di Brindisi;

34.605 nella Provincia di Foggia;

16.977 nella Provincia di Lecce;

28.064 nella Provincia di Taranto;

669 attribuiti a residenti fuori regione;

307 provincia di residenza non nota.

