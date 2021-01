Coronavirus, 1.082 casi positivi in Puglia. 104 in provincia di Lecce

La Puglia, ancora per qualche giorno in zona gialla in attesa di capire cosa accadrà con il nuovo Dpcm che, probabilmente, cambierà le regole per la divisione delle regioni in colori, continua a fare i conti con la seconda ondata di Coronavirus. La curva disegnata dai contagi resta stabile come dimostra la conta quotidiana dei positivi riportata nel bollettino che, ogni giorno da quando è scoppiata l’emergenza, fotografa l’andamento dell’epidemia. Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montinaro sono stati 1.261 i casi scoperti su 10.458 tamponi. Oggi su

10.221 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.082 casi positivi: 435 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.143.261 test. 46.345 sono i pazienti guariti. 55.478 sono i casi attualmente positivi di cui 1.571 ricoverati in Ospedale (ieri erano 1.562).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 104.578, così suddivisi:

40.162 nella Provincia di Bari;

12.013 nella Provincia di Bat;

7.724 nella Provincia di Brindisi;

22.562 nella Provincia di Foggia;

8.398 nella Provincia di Lecce;

13.050 nella Provincia di Taranto;

568 attribuiti a residenti fuori regione;

101 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/jcPOy