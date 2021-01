Coronavirus: 1.018 casi positivi in Puglia, 109 in provincia di Lecce. Il bollettino

Il report dell’Istituto Superiore della Sanità è sul tavolo del Ministro della Salute Roberto Speranza che deciderà se firmare una nuova ordinanza per cambiare “colore” alle regioni come richiesto dalla Lombardia che vuole lasciare il rosso o dal Veneto che spera di tornare giallo. La Puglia potrebbe restare in zona arancione visto che l’indice Rt, che pesa sulla scelta, continua a mantenersi intorno all’uno o scendere nella fascia che prevede misure meno restrittive. Del resto, il quadro disegnato dal bollettino che ogni giorno monitora l’andamento dell’epidemia mostra timidi segni di miglioramento nella curva dei contagi. Nel report di ieri sono stati 1275 i casi scoperti su 11mila tamponi (11%), ma con un boom di guariti, passati da 53.822 a 55.388 (+1566).

Nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di promozione della Salute, Vito Montinaro su 9.887 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.018 casi positivi: 370 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 148 nella provincia BAT, 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 190 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 31 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.230.116 test. 56.611 sono i pazienti guariti. 54.547 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.480 ricoverati in Ospedale, ancora in calo rispetto a ieri (1.497) .

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 114.133, così suddivisi:

43.741 nella Provincia di Bari;

12.908 nella Provincia di Bat;

8.230 nella Provincia di Brindisi;

24.292 nella Provincia di Foggia;

9.300 nella Provincia di Lecce;

14.990 nella Provincia di Taranto;

569 attribuiti a residenti fuori regione;

103 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/6KJDt