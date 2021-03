Coronavirus, 1.734 casi positivi in Puglia. 6 decessi e 247 contagi in provincia di Lecce

In Puglia la curva dei contagi sembra stabile, ma a preoccupare è la situazione negli ospedali che stanno gestendo un numero maggiore di ricoveri. Come dimostra l’ultimo monitoraggio dell’Agenas il numero dei posti letto occupati ha superato la soglia di guardia fissata dal Ministero della Salute, sia nel reparto di terapia intensiva, dove è stato superato di tre punti il tetto del 30% sia nei reparti di area non critica che hanno sforato di due punti il limite del 40%.

Tutto questo, mentre la sospensione in via precauzionale di Astrazeneca ha rallentato la campagna di vaccinazione che nella regione stava procedendo spedita. Le somministrazioni delle dosi (al personale del mondo della scuola e agli uomini delle Forze dell’ordine) sono state messe in pausa, ma in tanti si sono presentati nei centri per chiedere informazioni, anche sulla sicurezza del siero, o hanno chiamato i centralini della Asl per sapere quando ripartiranno con il piano.

È un momento delicato, insomma. Nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 12.471 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.734 casi positivi. Così divisi: 570 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 307 in provincia di Foggia, 247 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. 4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 34 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.719.822 test. 124.948 sono i pazienti guariti. 39.818 sono i casi attualmente positivi. Salgono anche i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 1.810 contro i 1.750 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 169.133 così suddivisi:

65.967 nella Provincia di Bari;

17.169 nella Provincia di Bat;

12.234 nella Provincia di Brindisi;

32.396 nella Provincia di Foggia;

15.079 nella Provincia di Lecce;

25.403 nella Provincia di Taranto;

637 attribuiti a residenti fuori regione;

248 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/nt7pi