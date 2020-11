Coronavirus: 1.377 casi in Puglia, 101 in provincia di Lecce. Il bollettino epidemiologico

I provvedimenti del Governo per frenare la curva dei contagi e contenere i numeri dei nuovi casi e la decisione di ‘dividere’ l’Italia in Regioni gialle, arancioni e rosse in base al livello di rischio sembrano funzionare visto che il tanto discusso indice Rt che ‘conta’ quante persone un positivo può contagiare è in calo anche se resta ancora sopra il tetto dell’uno. In Puglia, secondo l’ultimo monitoraggio Rt è di 1,24, ma non è l’unico parametro da tenere in considerazione e non solo per attribuire i colori. C’è anche il dato dei posti letto occupati in area medica o in terapia intensiva. Nel bollettino epidemiologico di ieri la casella dei ricoveri ha segnato un + 86. Le persone che hanno avuto bisogno di cure nelle strutture ospedaliere sono state 1610. Il giorno prima 1524. Oggi, come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro sono

Per quanto riguarda i contagi su 9.803 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.377 casi positivi: 508 in provincia di Bari, 144 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 335 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Taranto,7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 712.626 test. 10.612 sono i pazienti guariti. 30.420 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 42.180, così suddivisi:

16.489 nella Provincia di Bari

4.717 nella Provincia di Bat

2.943 nella Provincia di Brindisi

9.771 nella Provincia di Foggia

3.237 nella Provincia di Lecce

4.723 nella Provincia di Taranto

299 attribuiti a residenti fuori regione

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.