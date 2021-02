Coronavirus, scoperti in Puglia 694 casi positivi su più di 10mila test

La variante inglese del Covid19 preoccupa anche la Puglia per la sua velocità di diffusione che potrebbe pesare sulla conta dei positivi, stabile per il momento come confermato anche dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco: «il numero dei casi settimanali resta alto, anche se c’è stata una lieve diminuzione che ha permesso alla regione di passare in zona gialla» ha dichiarato l’epidemiologo contrario al lockdown generale come soluzione proposta per bloccare la corsa del virus e favorevole alle chiusure chirurgiche, dove necessario. Il peggio non è ancora passato, quindi. «Siamo in una situazione di confine – ha concluso – basta molto poco perché il trend risalga».

Nel bollettino epidemiologico di oggi, intanto, su 10.100 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 694 casi positivi. Così divisi: 237 in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.448.475 test. 93.352 sono i pazienti guariti. 39.188 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricover in Ospedale oggi fermi a 1.480 contro i 1.504 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 136.195, così suddivisi:

51.653 nella Provincia di Bari;

14.715 nella Provincia di Bat;

10.020 nella Provincia di Brindisi;

28.096 nella Provincia di Foggia;

11.517 nella Provincia di Lecce;

19.480 nella Provincia di Taranto;

568 attribuiti a residenti fuori regione;

146 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/ZGK0B