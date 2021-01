Coronavirus: 955 casi positivi in Puglia, 163 in provincia di Lecce. Salgono i ricoveri

Nella conta dei nuovi casi di Coronavirus pesano alcuni focolai scoppiati nella regione. A Miggiano, ad esempio, si contano 37 casi in una residenza sanitaria assistenziale, tra anziani ospiti e operatori sanitari. Per evitare la diffusione dei contagi i positivi, assistiti dal personale dedicato, sono stati isolati in un’area della struttura dedicata ai pazienti Covid.

Il virus si era insinuato anche in una casa di riposo di Casarano, dove i positivi sono stati 12 (8 operatori sanitari e 4 ospiti), ma in questo caso la paura è rientrata dopo il risultato dei tamponi a tappeto, tutti negativi.

A Parabita, il primo cittadino ha emanato quattro ordinanze: chiusura delle scuole, divieto di stazionamento nelle piazze e nelle strade per evitare assembramenti, divieto di visita nelle case dei defunti e di cortei di accompagnamento del feretro e mercato settimanale limitato solo ai generi alimentari.

Il Bollettino epidemiologico

In Puglia, dopo il classico lunedì con meno tamponi, su 11.790 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 995 casi positivi: 272 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 11 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test. 60.729 sono i pazienti guariti. 53.715 sono i casi attualmente positivi. Salgono i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.583 contro i 1.549 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 117.506 , così suddivisi:

44.810 nella Provincia di Bari;

13.196 nella Provincia di Bat;

8.456 nella Provincia di Brindisi;

24.924 nella Provincia di Foggia;

9.707 nella Provincia di Lecce;

15.723 nella Provincia di Taranto;

578 attribuiti a residenti fuori regione;

112 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/3MV0N