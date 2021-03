Covid: 2.008 casi in Puglia, 236 positivi in provincia di Lecce. Più di 2mila ricoverati

In Puglia è scattata la «zona rossa rafforzata». Fino al 6 aprile si dovranno rispettare altre regole, oltre a quelle previste dal Governo, per cercare di frenare il virus che continua a correre veloce come ha dichiarato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco dopo il picco di contagi registrato nel bollettino epidemiologico di ieri. Mai, dall’inizio della pandemia, c’erano stati così tanti casi: 2.162. «Un record per la regione» anche se i dati riportati nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro non contano i contagi registrati nelle ultime 24 ore, ma comprendono anche i test positivi eseguiti anche nei giorni precedenti e comunicati “tardi”. È importante, ora più che mai, rispettare le regole e uscire di casa solo se necessario.

Nell’ultimo aggiornamento, su 12.742 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 2.008 casi positivi. Così divisi: 820 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia BAT, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 400 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 32 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. 136.633 sono i pazienti guariti. 45.637 sono i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri in Ospedale: sono 2mila pazienti che hanno bisogno di cure.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 186.949 così suddivisi:

73.502 nella Provincia di Bari;

18.433 nella Provincia di Bat;

13.516 nella Provincia di Brindisi;

34.838 nella Provincia di Foggia;

17.213 nella Provincia di Lecce;

28.464 nella Provincia di Taranto;

671 attribuiti a residenti fuori regione;

312 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/uZbJk