Coronavirus, 1.661 casi in Puglia. Ultimo bollettino dell’anno

L’aumento dei casi di coronavirus scoperti in Puglia ieri – 1.470 positivi su più di 11mila tamponi – è un segno che la circolazione del virus è ancora intensa come spiegato dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che ha voluto mettere in guardia i cittadini della regione e invitarli a non abbassare la guardia nella lotta contro il virus. I numeri – ha spiegato a margine del bollettino che, ogni giorno fotografa l’andamento dell’epidemia – impongono un livello di massima prudenza.

Che cosa accadrà una volta “scadute” le disposizioni volute dal Governo per i giorni di festa non è dato saperlo. Secondo indiscrezioni dopo il lockdown, tornerà il sistema a tre colori e la Puglia potrebbe tornare in zona arancione. Per ora, il quadro – come riportato nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di promozione della Salute, Vito Montinaro – resta sostanzialmente invariato.

Su 10.836 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.661 casi positivi: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.044.314 test. 35.490 sono i pazienti guariti. 53.002 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.619 ricoverati in Ospedale. Ancora un calo rispetto a ieri, quando la conta dei pazienti ospiti nei reparti Covid si era fermata a 1.625.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 90.964, così suddivisi:

35.127 nella Provincia di Bari

10.500 nella Provincia di Bat

6.501 nella Provincia di Brindisi

20.016 nella Provincia di Foggia

7.090 nella Provincia di Lecce

11.115 nella Provincia di Taranto

518 attribuiti a residenti fuori regione

97 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/ONNEy