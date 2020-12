Coronavirus, 656 casi in Puglia su 4.878 tamponi

La Puglia è quasi tutta gialla. Restano arancioni solo i comuni di Altamura e Gravina. Ad annunciare il cambio di colore è stato il Governatore Michele Emiliano in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale in cui ha voluto invitare tutti a non abbassare l’attenzione, complice la voglia di tornare alla normalità durante le feste.

«Questo è un momento delicato: se vogliamo che la curva dei contagi continui a scendere e, soprattutto, se vogliamo che non torni a salire, i comportamenti che ciascuno di noi terrà nei prossimi giorni sono decisivi. Dobbiamo mantenere alta la guardia – si legge – rispettare le misure di prevenzione in ogni luogo, al lavoro, durante il tempo libero, in casa. Solo così potremo evitare di tornare alle limitazioni delle settimane scorse, o a misure ancora più stringenti, che sono devastanti per tante categorie produttive, e proteggere noi stessi e le persone più fragili a cui vogliamo bene».

Insomma, bisogna evitare di vanificare i sacrifici fatti in queste settimane. Certo è che, numeri alla mano, i segnali sono incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri. Le persone che hanno bisogno di cure in ospedale ieri sono state 1.738, contro i 1.781 del giorno prima. 43 pazienti in meno in 24 ore.

Il bollettino epidemiologico

Come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro su 4.878 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 656 casi positivi: 212 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 262 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 24 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 900.498 test. 19.638 sono i pazienti guariti. 52.032 sono i casi attualmente positivi. 1735 le persone ricoverate in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 73.628, così suddivisi:

28.187 nella Provincia di Bari

8.543 nella Provincia di Bat

5.418 nella Provincia di Brindisi

16.565 nella Provincia di Foggia

5.667 nella Provincia di Lecce

8.738 nella Provincia di Taranto

446 attribuiti a residenti fuori regione

64 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/oXiYN