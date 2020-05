Coronavirus, 34 nuovi casi in Puglia su poco più di mille tamponi

Manca davvero poco al 4 maggio, quando scatterà la fase due di convivenza con il virus. Il “secondo tempo di una partita che non si sa quanto durerà e come finirà” come l’ha definita Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’emergenza. Da lunedì comincerà la strada verso la ‘normalità’, senza vanificare durante il percorso gli sforzi e i sacrifici fatti nel primo tempo della battaglia contro il Coronavirus. La curva disegnata dai contagi ha cominciato la sua discesa, anche in Puglia come dimostrano i dati del bollettino epidemiologico. Bisogna evitare che torni a salire per non essere costretti a fare passi indietro, di nuovo.

34 nuovi casi Covid in Puglia

L’ultimo aggiornamento scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, parla di 34 nuovi casi di Coronavirus in Puglia su poco più di mille tamponi, 1.078 per la precisione.

I nuovi casi sono così suddivisi:

3 nella Provincia di Bari;

3 nella Provincia Bat;

4 nella Provincia di Brindisi;

16 nella Provincia di Foggia;

6 nella Provincia di Lecce

2 nella Provincia di Taranto.

Due i decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Il totale dei morti sale così a 423. I pazienti guariti oggi, invece, sono stati 26, per un dato complessivo pari a 757.

La conta delle persone attualmente positive si ferma sotto i 3mila, 2954.

Il totale dei casi positivi Covid riscontrati in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.133 (su 65.370 test), così divisi: