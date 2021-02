Coronavirus, 379 casi positivi in Puglia su 4.122 test

Molte regioni si sono risvegliate in zona gialla, ma per la Puglia non cambia nulla: si continueranno a rispettare tutte le regole anti-contagio previste dal colore arancione. Una scelta che ha trovato d’accordo l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che in un lungo post pubblicato su Facebook dal titolo «la dittatura dell’algoritmo» ha puntato il dito contro l’algoritmo – tutto incentrato sul noto indice Rt – utilizzato per dividere l’Italia in aree in base al livello di rischio.

«Quando in tutta Europa, di fronte alle incertezze derivate dalle nuove varianti e nel pieno dell’inverno, si decide di stringere le misure, nel nostro Paese – si legge – ci si affida in modo pilatesco ad un algoritmo per allentare le misure. Basteranno gli inviti alla prudenza dei cittadini? Dubito. Le scene registrate in dicembre quando molte regioni (fra cui la Puglia) passarono in zona gialla le ricordiamo tutti. Lo so che sarò impopolare (sono un pessimo politico): ma lasciare al virus la briglia sciolta in questo momento può essere un errore imperdonabile». Il rischio, secondo l’epidemiologo, è che con l’aumento dei casi si torni a rincorrere il virus, anziché anticiparlo.

Insomma, non è il momento di abbassare la guarda e i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione lo confermano.

Sul fronte dei contagi, considerando che è lunedì, su 4.122 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 379 casi positivi: 126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Sono stati registrati 36 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test. 67974 sono i pazienti guariti. 52084 sono i casi attualmente positivi. Salgono i ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.582 contro i 1.561 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286, così suddivisi:

46.892 nella Provincia di Bari;

13.659 nella Provincia di Bat;

8882 nella Provincia di Brindisi;

26.047 nella Provincia di Foggia;

10.426 nella Provincia di Lecce;

16.683 nella Provincia di Taranto;

587 attribuiti a residenti fuori regione;

110 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/M0A9I