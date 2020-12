Covid-19, 1.175 nuovi casi ma cala il numero dei tamponi. 43 ricoverati in meno

Cala il numero dei nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore, ma cala anche il numero di tamponi effettuati. L’andamento dei contagi in Puglia è altalenante: se da una parte il numero di tamponi resta sempre alto, il rapporto tra positivi e totale dei test varia considerevolmente di giorno in giorno. Sono 1.175 i casi positivi registrati dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia Un calo dunque rispetto a giorni scorsi che però deve fare i conti con un numero di tamponi effettuati inferiori, 7.122.

Sale il rapporto tra positivi e totale dei test effettuati che nelle ultime 24 ore ammonta al 16,5% circa, contro il 14,5 % circa del bollettino di ieri. A pesare maggiormente sul totale dei contagi, ancora una volta, le stesse province, mentre scendono Lecce e Brindisi: 520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Cala a 23 il numero di decessi registrati rispetto ai giorni scorsi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Scende anche il numero dei ricoveri totali, che passa da 1.781 a 1.738 nelle ultime 24 ore, un dato sicuramente positivo.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 895.620 test. 18.892 sono i pazienti guariti. 52.146 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 72.972, così suddivisi: