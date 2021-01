Coronavirus: 403 casi in Puglia su poco più di 3mila tamponi. Il bollettino

La Puglia in zona arancione continua a contare i nuovi casi di Coronavirus per monitorare la curva dei contagi che resta stabile. Nel bollettino epidemiologico di ieri, come ogni weekend, è diminuito il numero dei tamponi, ma non il rapporto positivi/test che ha sfiorato il 12 %. Non solo, dopo giorni di segno meno nella casella dei ricoveri, è tornato a salire anche il numero delle persone che hanno avuto bisogno di cure in Ospedale che si è fermato a 1.545 contro i 1.529 del giorno prima.

Nell’ultimo report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montinaro su 3.065 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 403 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 4 casi di residenti fuori regione e 1 di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test. 51443 sono i pazienti guariti. 55512 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.541 ricoverati in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.831, così suddivisi:

42.052 nella Provincia di Bari;

12.483 nella Provincia di Bat;

8.003 nella Provincia di Brindisi;

23.661 nella Provincia di Foggia;

8.864 nella Provincia di Lecce;

14.100 nella Provincia di Taranto;

562 attribuiti a residenti fuori regione;

106 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/CyLdj